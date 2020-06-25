Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
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Kazada yaralanan köpek tedavi edildi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde trafikte seyir halindeyken köpeğe çarpan vatandaş, belediye ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
25.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:18

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde trafikte seyir halindeyken köpeğe çarpan vatandaş, belediye ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Baş kısmından ve göz çevresinde 6-7 cm derinliğinde kesikler olduğunu söyleyen Veteriner hekim Aydın Bahtiyar, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bakımı için kazayı yapan vatandaşın istediği üzerine köpeği teslim etti.

Ekipler, önceki gün parkta boynunu ip kestiği belirlenen başka bir sokak köpeğini de yakalayarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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