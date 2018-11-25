Kazada Yaralanan Köpeği 'Duman' İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı

İZMİR Bornova ilçesinde, Mehmet Kaya'nın (30) yeğeni tarafından gezdirilen köpeği 'Duman'ın sağ ön bacağı, iddiaya göre Necati Kavalcı'nın kullandığı otomobilin tekerinin altında kaldı. 'Duman', bacağına takılan 8 vidayla ayağa kalkabildi. Mehmet Kaya ise köpeğine çarptığını öne sürdüğü Kavalcı'dan şikayetçi oldu. Necati Kavalcı ise kazada kusurunun olmadığını, köpeğin aracına doğru koştuğu sırada ayağının janta takıldığını ileri sürdü.

Bornova ilçesinde yaşayan restoran sahibi Mehmet Kaya'nın bir süre önce sahiplenip 'Duman' ismini verdiği köpeğini, yeğeni Cemal Erol, gezdirmek için dışarı çıkardı. Oynayabilmesi için Cemal Erol'un tasmasını çıkardığı 'Duman'a, iddiaya göre, bu sırada yoldan geçen, Yavuz Sultan Camii imamı Necati Kavalcı'nın yönetimindeki otomobil çarptı. Sağ ön bacağı Kavalcı'nın otomobilin altında kaldığı öne sürülen 'Duman', yaralandı. Kazadan sonra veterinere götürülen Duman, bacağına takılan 8 vida ve pilatinle ayağa kalkabildi.

KÖPEĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın üzerinden iki ay geçmesine rağmen otomobil sürcüsü Necati Kavalcı'nın, tedavi giderlerini karşılamadığını belirten Mehmet Kaya, polise gidip şikayetçi oldu. Köpeğinin ameliyat masraflarını kendisinin karşıladığını ifade eden Mehmet Kaya, "Köpeğim ameliyat edildi ve sağ ön bacağına 8 adet vida ve platin takıldı. Ona çarpan Necati Kavalcı, kazadan sonra kendisine ulaşan polislere ve bana konuyla ilgileneceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olay günü şikayetçi olmadım. Ancak daha sonra kendisinden hiçbir yardım görmedik. Köpeğim şu anda hala kazanın etkilerini yaşıyor" dedi.

Köpeği Dumun'ı 45 günlükken sokaktan sahiplendiğini anlatan Mehmet Kaya, şunları söyledi: "Kendisini, polis ekiplerinin de bulunduğu anda köpeğimi götürdüğümüz veterinere davet ettik. 'Ben daha sonra ilgilensem olur mu? Şu an eve geldim' dedi. Bu sözü verdiği için adli bir suç duyurusunda bulunmadık. İki ay geçmesine rağmen hala ilgilenmedi. Bunun sonucunda kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Köpeğimin bacağı kırıldı, parçalanmış durumdaydı. Köpeğim yemekten kesildi ve kilo verdi. Artık topallayarak yürüyebiliyor. Kendisini de telefonla aradığımızda 'Köpek çok saldırgan, arabama saldırdı, jantın arasına da ayağı girmiş' gibi şeyler söyledi. Benim köpeğim de suçlu olabilir kendisi de suçlu olabilir. Ama bir hayvana zarar vermek ve onunla ilgilenmemek hangi vicdana sığar bunu bilemiyoruz. Köpeğimizin ameliyatı için bin 500 TL ödedik. 10 bin TL de olsa verirdik. Suç duyurusunda bulunduk ve adaletin işleyeceğine inanıyoruz. Önemli olan benim köpeğimin veya onun haklı olması değil bir cana zarar gelmesidir."

Devlet memuru olduğu için açıklama yapamayacağını belirten otomobil sürücüsü imam Necati Kavalcı ise kazada kusurunun bulunmadığını, köpeğin aracına doğru koştuğu sırada ayağının janta takıldığını söyledi.

- İzmir