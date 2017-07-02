Kazada Yaralanan Kişiyi Sıcaktan Korumak İçin Minder Yaptılar

- Kazada yaralanan kişiyi sıcaktan korumak için minder yaptılar



DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan sürücünün sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşlar minder yaptı.

Kaza, saat 13.00 sularında Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Muhammet Keçelioğlu yönetimindeki 09 F 5072 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti., kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, sürücü Keçelioğlu camdan dışarıya fırladı. Kazada sürücü Muhammet Keçelioğlu, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 11 Acil servise bildirirken, yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Ağır yaralıyı sürücüyü sıcaktan korumak için minder yaptılar

Sağlık ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ağır yaralı sürücünün sıcaktan etkilenmemesi için minder yapıp, başının altına koydular, bir kısmı da başına gölge yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altın aldı. Yaralının tedavisi sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.