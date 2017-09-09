Kazada Yaralanan Kadın Hastanede Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'de yaklaşık 1 ay önce trafik kazasında yaralanan 72 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Ahududu Sokak'ta diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek üzere servis beklediği sırada geri manevra yapan bir minibüsün çarptığı Şengül Kuş, Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.



Yakınlarına teslim edilen Kuş'un cenazesi, Şirintepe Orhangazi Camisi'nde kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.