Kazada yaralanan Hollandalı kadın 20 gün sonra yaşamını yitirdi

03.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:30

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hollandalı 2 kadından Dionara Groenewegen (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Hollandalı Geromino Ludwing Haram Veraar'ın (32) kullandığı 07 DV 56 motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan motosikletteki sürücü ve arkasındaki Hollandalı Dionara Groenewegen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavileri süren yaralılardan Dionara Groenewegen, bu sabah yaşamını yitirdi. Groenewegen'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA