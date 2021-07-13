Kazada yaralanan hamile eşinin elini ambulansa kadar bırakmadı

Antalya'da iki caddenin kesiştiği kavşakta ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki caddenin kesiştiği kavşakta ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan hamile kadın, bank üzerinde sağlık ekibini beklerken, eşi bir an bile elini bırakmadı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Gülveren Caddesi ile Güllük Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ergin D.'nin kullandığı 31 ANR 24 plakalı ticari araç ile Mithatpaşa Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Burak G.'nin kullandığı 07 HFY 22 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan Çiğdem B. ve Fethi Mert D. araçlardan çıkarılarak kaldırıma yatırıldı. Hamile olduğu öğrenilen ve kaldırımdaki bankın üzerine yatırılan Çiğdem B.'nin eşi, ambulans gelene kadar eşinin elini bir an bile bırakmadı.

Öte yandan, kaza yapan sürücülerden biri görüntü alan habercilere kendilerini çekmemesi konusunda tepki gösterirken, kucağında bebek olan bir kadın da kamerayı kapatmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların evlerinden tepki göstermesi üzerine, öfkeli sürücü bu kez de basın mensubunu bırakıp balkondan seslenen vatandaşlara sözlü saldırıda bulundu.

Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı