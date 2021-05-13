Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi
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Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi

Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genci kimse sakinleştiremedi.

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genci kimse sakinleştiremedi. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ç., idaresindeki 23 AAY 293 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü üzerinde devrildi. Meydana gelen kazayı gören durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yaralının yardımına koştu. Yerinde durmayan ve sürekli ayağa kalkmaya çalışan genci vatandaşlar bir türlü sakinleştiremedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri de yaralıyı sedyeye koymaya çalışırken zor anlar yaşadı. Vatandaşlar tarafından sıkıca tutulan yaralı genç, boynuna takılan boyunluğu çıkartmak ve sedye kemelerini sökmek için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç, vatandaşların da yardımıyla ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan köprü üzerine devrilen motosiklet ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi
Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi
Kazada yaralanan genci kimse sakinleştiremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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