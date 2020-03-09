Kazada yaralanan genç kadın 463 gün sonra hayatını kaybetti
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Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel

Kazada yaralanan genç kadın 463 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün sonra hayatını kaybetti.

09.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
Kazada yaralanan genç kadın 463 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün sonra hayatını kaybetti.

Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALKÜ) tedavi altına alınan Selvinaz Salman, yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

1 Aralık 2018'de D400 karayolu Hastane Kavşağı'nda ambulansa yol vermek isteyen 07 ADE 339 plakalı motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman, Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salman, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata girdiği için evine gönderilmişti. Salman, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam tedavi için aynı hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan kamyon şoförü Nihat K. ise tutuksuz yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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