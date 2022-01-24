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Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki genç Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki genç Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Ünye ilçesinde 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haluk Yarlıgaç idaresindeki 55 BB 555 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu çevre yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Samsun'da işadamı olan Haluk Yarlıgaç hayatını kaybederken, 28 yaşındaki Mustafa Kahraman ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Mustafa Kahraman Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, Kaza, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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