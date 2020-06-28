Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
28.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:02

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 35 EC 6758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, menfeze çarptı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 22 yaşındaki Fatih Taşkesen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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