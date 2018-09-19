Kazada Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

3 gün önce Samsun-Sinop karayolu Taflan mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Güney Dağaşan(22) idaresindeki 55 JL 692 plakalı panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki beton elektrik direğe çarpmıştı. Kazada sürücü Güney Dağaşan ile aynı araçta bulunan Merve Buldan (19) ve Hande Kalkan (21) yaralanmıştı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan Güney Dağaşan hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Dağaşan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. - SAMSUN