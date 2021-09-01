Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti

Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren 18 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren 18 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Haziran günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan 18 yaşındaki Nihat Salcı, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 ay boyunca uyutulan Nihat Salcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Nihat Salcı'nın cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Cide'de Kara Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU

Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti
Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti
Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti
Kazada yaralanan genç, 3 ay sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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