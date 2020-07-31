Kazada yaralanan Eren, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Eren Kökçam (29), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.

BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Eren Kökçam (29), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kaza, salı günü akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey mevkisinde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 16 BAF 45 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen Ö.B.Y. yönetimindeki 16 YAR 54 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilden fırlayan O.Y. ve arkadaşı Eren Kökçam ile aynı araçta bulunan K.Ö. ve diğer sürücü Ö.B.Y. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Eren Kökçam, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA