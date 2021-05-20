Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi
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Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi

Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu yaralanan E.K. (16) ile arkadaşı A.A.'nın (15) hastanedeki tedavileri sürüyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu yaralanan E.K. (16) ile arkadaşı A.A.'nın (15) hastanedeki tedavileri sürüyor. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan kamyonet şoförü S.Ö.'nün, "Bir anda hızlı bir şekilde önüme fırladılar, hiçbir şekilde fren mesafem yoktu" dediği öğrenildi.

Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde Salı günü saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi'ne kontrolsüz bir şekilde çıktığı öne sürülen elektrikli bisiklete belediyeye ait olduğu belirtilen S.Ö. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü E.K. ile arkasındaki arkadaşı A.A., yaralandı.

Başlarında kask bulunmayan E.K.ve A.A., gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.'FREN MESAFEM YOKTU'

Emniyete götürülen kamyonet sürücüsü S.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Ö.'nün, ifadesinde, "Bir anda hızlı bir şekilde önüme fırladılar, hiçbir şekilde fren mesafem yoktu" dediği belirtildi.


Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi
Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi
Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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