Kazada yaralanan çocuğu makam aracıyla hastaneye götürdü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Özbaş yönetimindeki 06 FT 0192 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki kavşakta Hasan Yılmaz idaresindeki 06 BL 3640 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 06 FT 0192 plakalı otomobildeki Berkan Özbaş yaralandı.
Olay yerinden geçerken kazayı görerek duran Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canının çok yandığını söyleyen yaralı çocuğu makam aracıyla hastaneye götürdü.
Kaynak: AA
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