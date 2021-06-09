Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve ağlayan 2 yaşındaki Emin Yiğiter'i ise ambulansta görevli doktorlar cerrahi eldivenden şişirilen balonla sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesi yeni TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Yaman idaresindeki 78 EC 756 Renault marka hafif ticari araç ile İsmail Yiğiter idaresindeki 45 KB 2867 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Yiğiter (32), eşi Ebru Yiğiter (29), çocukları Eslem Yiğiter ve Emin Yiğiter ile Hatice Yeşiltaş (69), Ferdane Yaman ve Şaziye Akbaş yaralanırken, diğer aracın sürücü Şaban Yaman ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Cerrahi eldivenle yapılan balonla sakinleştirdiler"

Kazada yaralanan ve annesi ile birlikte ambulansa konulan 2 yaşındaki Emin Yiğiter'i ambulansta görevli doktorlar kullandıkları cerrahi eldiveni şişerek yaptıkları balonla sakinleştirdi. Sedyede annesinin kucağında ambulanstan indirilen küçük Emin, elindeki cerrahi eldivenle yapılan balona sarılması ise dikkat çekti.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi kazayla bitti: 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi kazayla bitti: 4'ü ağır 25 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 22:41:56. #1.14#

title