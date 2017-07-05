Kazada Yaralanan Baba-oğula "Arıcı Maskesi" Ile Müdahale

Erzurum'un Oltu ilçesinde arı yüklü minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan baba-oğul, kovanlardan çıkan arılar sebebiyle maske takan sağlık ekipleri ve arıcılar tarafından hastaneye kaldırılabildi.



Mehmet Delioğlu'nun kullandığı 08 YA 278 plakalı arı kovanı yüklü minibüs, ilçenin Oltu-Artvin Karayolu Tekeli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü baba Mehmet Delioğlu takla atan araç içerisinde sıkıştı, oğlu Nurullah Delioğlu ise araçtan yola fırladı.



Minibüsteki kovanlarda bulunan ve serbest kalan arılar kaza sonrası çevreye dağıldı.



Yaralılara müdahale için olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri çağrıldı.



Arıların çevreye yayılması sebebiyle yaralılara müdahalede güçlük çeken sağlık ekipleri, arıcılardan destek istedi.



Daha sonra bu kişilerden "arıcı maskesi" alan 2 sağlık görevlisi ile aynı maskeden giyen arıcı, araçta sıkışan baba Mehmet ile oğlu Nurullah Delioğlu'nu ambulansa götürdü.



Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.