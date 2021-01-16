Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar
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Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar

16.01.2021 03:38 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:51

Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar Kırklareli'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Kırklareli'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar

Kırklareli'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli-İstanbul karayolunda meydana gelen kazada, Fatih Onur Kurtoğlu yönetimindeki 39 BA 042 plakalı otomobil, Nilüfer Develi yönetimindeki 39 AL 636 araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Sevdiye Kutluer ile Zeliha Kutluer yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü ve otomobilde bulunan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar
Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar
Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar
Kazada yaralanan akrabalarını unutup eşyalarını aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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