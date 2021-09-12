Kazada yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu oldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki minibüs kazasında yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolunda meydana geldi. Kayseri'de çalışan mevsimlik tarım işçilerini Şanlıurfa'ya getiren Burhan Bulut yönetimindeki 27 E 8814 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Yan yatan minibüste aralarında kadınların da bulunduğu 9 işçi yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarda 7'si taburcu oldu. 2 kişinin tedavisi ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.