Kazada yaralanan 2'si çocuk, 4 yaralıya ilk müdahale refüjde yapıldı Kazada yaralanan 2'si çocuk, 4 yaralıya ilk müdahale refüjde yapıldı Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince refüjde yapıldı.

Kazada yaralanan 2'si çocuk, 4 yaralıya ilk müdahale refüjde yapıldı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince refüjde yapıldı.

Kaza Aksaray - Ankara Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Muharrem G. idaresindeki 34 KH 4431 plakalı otomobil, Ortaköy Yol Kavşağından çıkarak Ankara yönüne dönen Ferhat Ç. yönetimindeki 68 AP 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi Pınar I. G. (37), çocukları M. Z. G. ile A. G. yaralanarak araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi refüjde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA