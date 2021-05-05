Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
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Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi

Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonette yanarak ölen kuzenler Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek (32) toprağa verildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonette yanarak ölen kuzenler Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek (32) toprağa verildi.

Kaza, 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 07 RG 500 plakalı çekici, küçükbaş taşıyan Sabri Kavuk yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında iki araç da alev topuna döndü. Çekicideki R.İ. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer araçtaki Sabri Kavuk ile yanındaki kuzeni İsa İşlek ise sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Antalya ve Korkuteli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Sabri Kavuk ve İsa İşlek'in yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetin kasasında bulunan 5 küçükbaş da yanarak öldü.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çekicinin sürücüsü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. R.İ.'nin, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca çekicinin kontrolden çıktığı öne sürüldü. R.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDIAntalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cesetlerinin teşhisi için baba Kahraman Kavuk ile anne Kadın İşlek'ten DNA örneği alındı. Kavuk ve İşlek'in, Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'nden Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne koyun götürmek için iftardan sonra evlerinden çıktığı ifade edildi.TOPRAĞA VERİLDİLERSabri Kavuk ile İsa İşlek'in cenazeleri DNA testlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Sabri Kavuk ve İsa İşlek'in cenazeleri ilk olarak Yalınlıgediği Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı ve dua edildi. Daha sonra mahalle mezarlığına getirilen kuzenler, jandarma gözetiminde kalabalık olmadan az sayıda kişi alınarak, cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.

İsa İşlek'in eşi Seda İşlek, mezarı başına gelerek dua etti ve mezarına toprak attı. Babaanne Gülistan İşlek ise defin işlemlerine katılarak torununun üzerine toprak attı.


Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi
Kazada yanarak ölen kuzenler toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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