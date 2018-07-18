Kazada Yanarak Ölen 3 Kişinin Cenazeleri Adli Tıpa Gönderildi

Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpıp LPG'li otomobilin yanması sonucu meydana gelen kazada alevler içinde kalan yanarak hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Trabzon Adlı Tıp Kurumu na gönderildi.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Durağan yolu 3. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GH 916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp alev alıp yandı.Alevler içinde kalarak tamamen yanan aracın içinde bulunan uzman çavuş Ünal Dursun (24), kardeşi Mustafa Dursun (21) ve amca çocukları Mustafa Dursun (21) yanarak hayatlarını kaybettiler. Ölen 3 kişinin yanmış cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan 3 kişinin cenazeleri savcının talimatıyla ileri tetkik için kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - SAMSUN