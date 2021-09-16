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Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, 2 buçuk yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, 2 buçuk yıl önce evlendiği ve 2 yaşında bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çimenli idaresindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, M.Ş. yönetimindeki 16 APT 796 tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Çimenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise, morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Yusuf Çimenli'nin yaklaşık 2 buçuk yıl önce dünya evine girdiği ve 2 yaşında bir bebeğinin olduğu ortaya çıktı. Çimenli'nin ikindi namazını müteakip Akminare Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(Mustafa Uslu - Güven Gök-İHA)

Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

Kazada vefat etti, geride 2 yaşında çocuğu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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