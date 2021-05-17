Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
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Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile traktör çarpıştı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada, traktörün ikiye bölündü.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki 27 AEG 309 plakalı hafif ticari araç, Kozdere Mahallesi yakınlarında A.Y.'nin kullandığı 80 ABS 772 plakalı traktöre çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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