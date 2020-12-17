Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
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Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi

17.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada.

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi

Kazada ters dönüp metrelerce sürüklenen lüks otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtı

Otomobilden vatandaşlar yardımı ile çıkartılan sürücünün kaçış anı güvenlik kamerasında

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrasında ters dönen lüks otomobilden kurtarılan sürücünün kaçış anı da kameralarca kaydedildi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Yeni Cami mevkiinde ilerlemekte olan 54 AES 869 plakalı Volkswagen marka araç, M.Ç. idaresindeki 06 BCY 126 plakalı Volvo marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisi refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine de çarptıktan sonra takla atan 54 AES 869 plakalı otomobil ters dönüp metrelerce sürüklendi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen 06 BCY126 plakalı otomobil ise N.Ö. idaresindeki 54 AEA 206 plakalı Citroen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı kamerada

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme trafik kazasını sürücüler hafif sıyrıklar ile atlatırken, 54 AES 869 plakalı otomobil sürücüsü ise ters dönen lüks aracını yol ortasında bırakarak kayıplara karıştı. Meydana gelen trafik kazası ise bölgede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Yeni Camii istikametinde seyir halinde olan 54 AES 869 plakalı otomobilin, şerit değiştirmek isteyen 06 BCY 126 plakalı otomobile çarpma anı ve daha sonrasında takla atarak metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza anında bölgede bulunan vatandaşların ise ters dönen otomobil sürücüsünün yardımına koşması ve araçtan çıkartılan sürücünün kaçış anı görüntülere yansıdı. Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken kaçan sürücünün yakalanması ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi
Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada...Önce otomobile, sonra refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp metrelerce sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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