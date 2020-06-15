Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil çarpan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldular.

15.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:07

Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil çarpan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldular. Telef olan hamile köpeği ameliyat ederek yavruları kurtarmaya çalıştı. Karnından çıkan 8 yavru köpekte telef oldu.

Yalıkavak mahallesinde otomobilin çarpıp kaçtığı hamile köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından bir köpeğe arabanın çarpıp kaçtığı ihbarı alan veteriner işleri müdürlüğü olay yerine Petbulance sevk etti. Olay yerine giden Veteriner Hekim Tuğçe Kayış Kocasarı, telef olan köpeğin hamile olduğunu görür görmez petbulanceye alındı. Turgutreis rehabilatasyon ve bakım evine getirilen köpeğin doğumuna günler kaldığı teşhis edildi. Köpek hemen ameliyata alan Veteriner hekimin Tuğçe Kayış Kocasarı ve Veteriner Teknikeri Berna Aktoprak kazada karnından darbe alan köpeğin 8 yavrusunu da kurtaramadı.

Olay yerine giden Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi sorumlusu Fırat Güvençli "aldığımız bir ihbar üzerine Yalıkavak Gökçebel bölgesine geldik. Köpeğe araba çarpmış ve sürücü bize haber vermeden olay yerinden hızlıca uzaklaşmış. Yoldan geçen bir hayvansever bize ulaştı. Olay yerine gittiğimizde köpek telef olmuştu maalesef. Lütfen araçlarınızı daha dikkatli kullanın. Bir canlıya çarptığınızda bırakıp gitmeyin" dedi.

Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı Haber
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Haber
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Ebru Polat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kazada telef olan hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:41:57. #1.14#
title