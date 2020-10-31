Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
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Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı

31.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:32

Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı Kazada tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı Sivas'ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı

Kazada tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı

SİVAS - Sivas'ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarında Sivas kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ABR 091 plakalı traktör, kavşakta A.B. idaresindeki 58 ABZ 390 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarında bulunan tarlaya savrulan minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada, minibüs ve traktörde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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