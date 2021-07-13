Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
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Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu

Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü.

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. Akış yönü değiştirilen derede şu ana kadar bin dolara ulaşıldı.

Kaza, cumartesi günü sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Kaşıkçı'nın kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1000 DOLARA ULAŞILDIKazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması sürüyor. Kazanın yaşandığı alanda iş makinesi ile akış yönü değiştirilerek suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda ilk gün 200, ikinci gün 500 ve bugün de 300 dolar olmak üzere 1000 dolara ulaşıldı.'300 DOLAR BULDUM'Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden İsmail Sezgin, "Ben derede taşın kenarına sıkışmış bir vaziyette 300 dolar buldum. Hemen karakola teslim ettim parayı. Aile paranın ufak bir kısmı bulunduğunu duyunca bile çok sevindi. Biz önce ihtimal vermemiştik o kadar paranın kaybolduğuna. Ama bulunca 'demek ki gerçekten para varmış derede' dedim" dedi.

Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı

KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
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