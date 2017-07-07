Kazada Şehit Polis Ali Yardımcıoğlu, Toprağa Verildi

ŞIRNAK'ta görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 32 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.



Dün akşam görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması yaralanan ve tedaviye alındığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan 3 yıllık polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, baba ocağında helallik alındıktan sonra Şeyh Adil Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılıp ağıt yakarken, baba Fahrettin Yardımcıoğlu ayakta güçlükle durdu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in ikindi vakti cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından omuzlara alındı. Evli ve 2 kardeşi bulunan Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. - Kahramanmaraş