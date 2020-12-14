Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

14.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:51
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalıştığı esnada kaza yaparak şehit olan polis memurunun eşine, şehidin mesai arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalıştığı esnada kaza yaparak şehit olan polis memurunun eşine, şehidin mesai arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Dur' ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. Sokak'ta manevra yapan dolmuşla çarpışmıştı. Kazada Yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin mesai arkadaşları, eşleriyle birlikte şehit eşi Büşra Tekcan'a sürpriz doğum günü pastası ve çiçek alarak doğum gününü kutladılar. Pastanın üzerinde yazan 'Biricik emanetimiz doğum günün kutlu olsun' yazısını okuyan Tekcan gözyaşlarına hakim olamazken, polis memurlarının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı. - SAKARYA

Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi
Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
Beyaz aslana doğum günü sürprizi
Beyaz aslana doğum günü sürprizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:02:52. #1.15#
title