Son dakika: Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Eyüp Saz (26) için Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi Yüceyurt Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Hürü ve babası Hasan Saz, ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Saz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika: Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kahramanmaraş, Polis Memuru, Cenaze, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title