Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
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Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada

17.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:59
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada

SAMSUN'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, kraşıya geçmek için yol kenarında bekmeyen anne ve kızına çarptı.

SAMSUN'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, kraşıya geçmek için yol kenarında bekmeyen anne ve kızına çarptı. Kazada Zehra Atmaca (29) hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir (47) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir'in idurumunun ağır olduğu belirtildi.Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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