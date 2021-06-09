Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçitte E.S. idaresindeki 38 KH 214 plakalı otomobil ile Ö.A.'nın kullandığı 38 YZ 160 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından 38 YZ 160 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile 38 YZ 160 plakalı aracın yolcu koltuğunda bulunan N.A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı