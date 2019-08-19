Kazada savrulan otomobil apartmanın bahçesine düştü

19.08.2019 21:42

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil apartmanın bahçesine savruldu.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde Vadi Caddesi'nde seyreden Muhammet İsmet Atmaca'nın kullandığı 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç, Emir Sultan Caddesi'nde ilerleyen Ebru Uzun'un idaresindeki 41 FE 572 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazada, bahçedeki hamakta sallanan E.K'nin (7) bacağı kırıldı.

Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından şok geçiren otomobil sürücüsü Uzun da hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA