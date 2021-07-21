Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Caddesi Tuna Kavşağı'nda meydana gelen olayda, A.E. idaresindeki mobilet ile İ.F. idaresindeki 07 AC 1564 plakalı FİAT marka otomobil kaza yaptı. Otomobille çarpışan mobilet parçalanırken, otomobil de 50 metre sonra orta refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Meydana gelen kazada mobilet sürücüsü A.E. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan mobilet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 00:13:51. #1.15#

title