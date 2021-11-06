Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı - Haberler
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Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisi ile otomobilin tekerleği fırladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisi ile otomobilin tekerleği fırladı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mehmet Alipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 CAD 906 plakalı Renault marka otomobil ile A.S. yönetimindeki 41 LG 165 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile A.S. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle iki araç kullanılmaz hale gelirken, bir aracın tekerleği otomobilden fırladı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

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