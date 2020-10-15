Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

15.10.2020 07:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 07:55
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Turgay A. (42), ağır yaralandı.

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Turgay A. (42), ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne giden Turgay A. yönetimindeki 74 BH 337 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce tel çitlere, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin camından fırlayan sürücü Turgay A., yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Turgay A., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turgay A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 


Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kazada, otomobilden fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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