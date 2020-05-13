Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
13.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:12

Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza 16.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayo Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım girişi kavşağında meydana geldi. S.A yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile M.A yönetimindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan yolcu S.A yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan S.A olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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