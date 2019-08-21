Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören

Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören

Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

21.08.2019 16:26
Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören

Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

Aracıyla Mudanya'ya giderken yolcu otobüsüne çarpması sonucu yaşamını yitiren Yiğit'in cenazesi, ikindi namazı öncesi belediyeye getirildi.

Mesai arkadaşları ile ailesinin katıldığı törende, Yiğit için dua edildi.

Yeşilova Merkez Camisi'ne götürülen Yiğit'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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