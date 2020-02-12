Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:59

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli'nin (45) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Kaza, dün akşam Kayseri-Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım, yıllık izine ayrılarak ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile araçta bulunan kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Mehtap Veli Yılmaz (26) ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Anne ve kızının hastanede tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERKazada ölen Yılmaz Yandım ve kayınvalidesi Naime Veli'nin cenazeleri, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kayınpederi Kerem Veli'nin TIR'ının 2 gün önce çıkan yangında yanması nedeniyle izine ayrıldığı öğrenilen Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.