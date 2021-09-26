KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Onur Karatop (27), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Onur Karatop (27), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Onur Karatop, iznini geçirmek için ailesinin bulunduğu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Dün meydana gelen kazada Karatop yönetimindeki hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden Karatop'un, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda alınan cenazesi Çerkezköy İstasyon Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek, helallik alındı. Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazında Karatop'un Onur Karatop'un cenazesi babası Mustafa Karatop ile yakınlarının gözyaşları arasında İstasyon Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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