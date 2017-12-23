Kazada ölen üç üniversitelinin cenazeleri memleketlerine gönderildi



AYDIN - İzmir-Aydın otoyolunda otomobilin aynı yöne seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden üç üniversiteli arkadaşın cenazeleri memleketlerine gönderildi.

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında Sefa Şahin idaresindeki 35 JJ 651 plakalı kiralık otomobilin önünde seyreden Hüseyin Açar'ın kullandığı 10 P 3939 plakalı yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencileri Yasin Malgaç (23), Enes Yayla ve İbrahim Kal hayatlarını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Vize ilçesine bağlı Çavuşköy imamı Ömer Malgaç'ın oğlu olan Yasin Malgaç'ın cenazesi Kırklareli'ne, İvrindi Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Yayla'nın oğlu olan Enes Yayla'nın cenazesi Balıkesir'e ve İbrahim Kal'ın cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

Kazada ağır yaralan sürücü Sefa Şahin'in Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.