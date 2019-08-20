Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

20.08.2019 12:06



NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Dün saat 13.00 sıralarında Acıgöl-Gülşehir karayolunun Yuva köyü mevkiinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok yönetimindeki 50 ZB 455 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ferhat Karaman idaresindeki 50 AG 452 plakalı TIR'a yandan çarpıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya şarampole yuvarlandı. Minibüste sürücü Musa Altınok ile Nazlı Parmak (51), Yavuz Parmak (59), Dede Çaldır (44), Emmeni Hamid (45), Fatma Cuma (29) ve Visal Süleyman (15) hayatını kaybederken, 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralıların, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kazada ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen sürücü Musa Altınok ile işçiler Yavuz Parmak ve eşi Nazlı Parmak'ın cenazeleri Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi, Dede Çaldır'ın cenazesi Adana, Suriyeli Emmeni Hamid, Fatma Cuma ile Visal Süleyman'ın cansız bedenleri ise toprağa verilmek üzere ülkelerine gönderildi.



Kaynak: DHA

- Nevşehir