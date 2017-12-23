Kazada Ölen Polis, Toprağa Verildi
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren başpolis İmran Kars (41), memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren başpolis İmran Kars (41), memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.
Dörtyol Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenden sonra başpolis İmran Kars'ın cenazesi Afşin'e getirildi. Pirali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kars'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.
16 yıllık polis memuru, 3 çocuk babası İmran Kars'ın cenazesi gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
- Kahramanmaraş