Kazada Ölen Oğlunun Cesedi Başında Gözyaşı Döktü

KONYA'da kontrolden çıkan refüje devrilen motosikletteki Suriye uyruklu 20 yaşındaki Mahmud Cevvad öldü, 15 yaşındaki Yusuf Ali Kaç yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Neda Cevvad, oğlunun cesedinin başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü.



Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, sürücü Cevvad olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Yusuf Ali Kaç yaralandı.



Yaralı Yusuf Ali Kaç ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaç'ın sağlık durumumun iyi olduğu belirtildi.



Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mahmud Cevvad'ın annesi Neda Cevvad, oğlununun cesedi başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü.



Mahmud Cevvad'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - Konya