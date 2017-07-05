Kazada Ölen Motosiklet Yarışçısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR (İHA) – İzmir'de motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybeden profesyonel motosiklet yarışçısı Ünal Çallı son yolculuğuna uğurlandı.



Dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Mavişehir Kavşağı yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Tireli iş adamı ve aynı zamanda profesyonel motosiklet yarışçısı Ünal Çallı (48) son yolculuğuna uğurlandı.



Tire Mehmet Akif Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çallı sevenlerinin gözyaşları arasında Tire asri kabristanlığında toprağa verildi.



Ünal Çallı'nın Tire'de hayırsever bir işadamı ve profesyonel bir motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen arkadaşları yaşanan kazaya bir anlam veremediklerini ve çok üzgün olduklarını söylediler. - İZMİR