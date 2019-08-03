Kazada ölen mahalle bekçisi köyünde toprağa verildi

ADANA'da, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bir yıllk mahalle bekçisi Mehmet Candemir (31), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli olan ve Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde önceki gece, 2 hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir ile birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli otomobil çarptı. Ağır yaralanan Candemir, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mehmet Candemir için bugün ilk olarak Adana Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Candemir'in naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Çona Köyü'ne getirildi. Baba Dursun Candemir'in taziyeleri kabul ettiği Merkez Camii'ndeki törende acılı eş Elif Candemir'i polis memurları teselli etmeye alıştı. Acı haberi duyan köy halkı da camiye akın etti.

Mehmet Candemir, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi. Candemir'in annesi Suzan Candemir'in 2008 yılında vefat ettiği, bir yıldır da çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi.



Kaynak: DHA