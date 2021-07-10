Kazada ölen maden işçisi ve sendika sorumlusu defnedildi
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Kazada ölen maden işçisi ve sendika sorumlusu defnedildi

Kazada ölen maden işçisi ve sendika sorumlusu defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da düzenlenen eyleme katılan ve dönüş yolundayken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile birlikte hayatını kaybeden Ali Faik İnter, Soma'da toprağa verildi.

Ankara'da düzenlenen eyleme katılan ve dönüş yolundayken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile birlikte hayatını kaybeden Ali Faik İnter, Soma'da toprağa verildi. İnter'in babasının da 20 yıl önce özel bir firmaya ait maden ocağında geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, eylemin ardından 45 YC 0299 plakalı otomobille yola çıktı. Dönüş yolunda 45 YC 0299 plakalı otomobil, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden yerüstü maden işçisi Ali Faik İnter için Manisa'nın Soma ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlk olarak cenazesi evine getirilen İnter için yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze namazın kılınacağı Ebubekir Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından İnter gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Nuran İnter'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Babası da maden kazasında hayatını kaybetti

Öte yandan çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan ve dönüş yolunda hayatını kaybeden maden işçisi Ali Faik İnter'in babası Ramazan İnter'in de yaklaşık 20 yıl önce çalıştığı madende geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 26 yaşındaki Ali Faik İnter'in hem babasının hem de diğer maden işçilerinin haklarını savunmak için sendikaya katıldığı ve Ankara'da düzenlenen eylemde yer aldığı öğrenildi.

Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, maden işçileri ve ailesi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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