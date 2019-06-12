Kazada ölen kardeşlerin cenazesi Tekirdağ'a gönderildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren İnanç (7) ve İrem Avşar (4) kardeşlerin cenazesi, memleketleri Tekirdağ'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, dün Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Park Alanı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, kazada hafif yaralanan baba ve diğer yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan teslim alındı.

Kardeşlerin cenazesi, defnedilmek üzere Tekirdağ'a götürüldü.

Öte yandan kazada ağır yaralanan anne Sevda Avşar'ın tedavisinin Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Olay

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, dün Köroğlu Park Alanı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, kazada, otomobilden savrulan İnanç Avşar (7) olay olay yerinde, İrem Avşar (4) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazada, sürücü Cengiz Avşar ile Sevda, İslam (5), Emir Nuh ve Naif Avşar (35) olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA