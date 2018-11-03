Kazada Ölen İbrahim Tatlıses'in Akrabaları Defnedildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İbrahim Tatlıses'in akrabaları, memleketinde defnedildi.

Trabzon'dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Muhammet P., idaresindeki 61 S 0758 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 63 S 7836 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Mehmet Faruk ve Hasan Rızvanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulanlarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Kangal Devlet Hastanesi morguna, ardından da cenaze aracına konularak Şanlıurfa'ya gönderildi.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in amcasının çocukları olduğu öğrenilen Mehmet Faruk ve Hasan Rızvanoğlu kardeşler, yapılan işlemlerinin ardından defnedilme üzere yakınlarına teslim edildi. - ŞANLIURFA